澎湃新聞4月30 日報導，為防止有組織犯罪通過各種手段把持基層政權，即將於5月1日起施行的《反有組織犯罪法》，明確了基層群眾性自治組織候選人換屆選舉資格的嚴格審查制度，防止黑惡勢力向基層滲透提供法律保障。

「村、社區幹部在群眾身邊履職，是黨和政府聯繫群眾的紐帶。」大陸全國人大常委會法工委刑法室副處長馬曼指出，一段時間以來，有的村、社區幹部被黑惡勢力滲透腐蝕，由「紅」變「黑」，甚至自己當起「黑老大」，人民群眾深受其害，影響惡劣。

比如，河南省洛陽市洛寧縣興華鎮董寺村原黨支部書記狄治民，搶走低保戶的存摺，剋扣低保錢款，12年共侵吞了160萬餘元人民幣，還脅迫村民定期為自己家義務勞動。狄治民在村裡橫行霸道，主要是因為其組建了「十八兄弟會」的幫派，通過各種手段，將幫派的成員選為村委員會成員，把持村裡的管理事務。類似現象需要嚴厲打擊整頓。

《反有組織犯罪法》規定，民政部門應當會同監察機關、公安機關等有關部門，對村民委員會、居民委員會成員候選人資格進行審查，發現因實施有組織犯罪受過刑事處罰的，應當依照有關規定及時作出處理；發現有組織犯罪線索的，應當及時向公安機關報告。

馬曼認為，這一規定明確了基層群眾性自治組織候選人審查制度，為嚴把村（居）委員幹部入口關，防止黑惡勢力向基層組織滲透提供了堅強法律保障。

馬曼介紹，在掃黑專項鬥爭期間，有關部門在對利用家族、宗族勢力橫行鄉里、殘害百姓的「村霸」等黑惡勢力進行嚴厲懲治同時，還對軟弱渙散基層組織排查整頓，把受過刑事處罰，存在「村霸」、涉黑惡等問題的幹部、黨員清出，及時補齊配強。

澎湃新聞報導，根據《反有組織犯罪法》規定，在民政部門會同監察機關、公安機關等有關部門對村（居）民委員會成員候選人進行資格審查的過程中，若發現有組織犯罪線索的，應當及時向公安機關報告。公安機關收到線索後，應當依法進行線索分析、研判，若涉及有組織犯罪的，由公安機關組織線索核查，發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人的，依法立案偵查；若涉及職務違紀違法犯罪的，公安機關可依法將線索移送監察紀檢機關處理；若涉及有關行業領域的違法行為的，公安機關也可依法將線索移送有關主管部門處理。