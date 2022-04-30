台灣中油公司今宣布，5月天然氣持續凍漲，僅電業用戶調漲2成(20％)，其他用戶不予調整，自5月1日零時起開始實施。

俄烏戰爭未歇，天然氣等能源價格居高不下，台灣中油解釋，依據政府核定的天然氣價格公式計算，今年5月份國內天然氣價格因國際局勢變動應調漲價格，但為了配合政府照顧民生與工業用戶，以及持續穩定物價政策，僅電業用戶調漲2成，高於先前的調漲10％的幅度，其他用戶仍不予調整，自5月1日零時起開始實施。

中油表示，各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。