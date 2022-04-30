花蓮今新增329例，衛生局長朱家祥在防疫記者會上公布縣內主要幾條傳播鏈，其中要注意的是，有破千例「找不到感染源」，也就是疫情已廣泛性在社區出現，提醒做好個人防疫的重要；另，確診者會收到衛生局發出簡訊隔離通知，但許多人反應「沒接到」，但查訪後多數「手機未開」，因此也要提醒保持手機暢通。

朱家祥說明，花蓮新增329例，累計2816例，104人住院治療中，居家照護累計1431人，解隔人數累計7491人，尚在隔離中255人；而今天新增329例，12歲以下45例、13-18歲20例、19-64歲218例、65歲以上46例。

朱家祥公布，花蓮自3／26至4／29期間，部立花蓮醫院傳播鏈累計302例，包括院內117例、院外125例；慈濟醫院與奧斯卡美式餐廳傳播鏈累計290例，包括院內86例、院外社區204例；包括秀林滿月酒、新城慶豐年餐廳、台泥、亞泥的羅東喜宴延伸案累計161例；吉安黃昏市場累計158例；包括花防部某營區的社區感染累計38例；玉里春日社區感染累計28例；但是感染源不明高達1724例。

其中，感染源不明達上千例，朱家祥說，也就是花蓮染疫案件有三分之二，都已無法找到感染源，出現廣泛性社區染疫，這數據要告訴大家，周邊親朋好友、左鄰右舍都可能是傳染途徑、都有可能出現確診個案，不得不注意。

朱家祥表示，4月29有178案確診居家關懷案例，其中專責派案49人、自行就醫23人、另有醫療處置9人、拒絕醫療79人、18人聯絡不上；朱家祥呼籲這18位確診者，盡快跟衛生局聯繫，進行下一步處置。

朱家祥說，疫情多屬輕症，目前多數可在居家照護，民眾有選擇醫師權利，但現階段會派專責醫師照護，先做一次視訊評估，每天也會做關懷，希望民眾不要拒絕。

另外，有確診民眾反映「未接獲通知」，朱家祥表示，經查證後，大多是聯繫不上，手機未開，他提醒，一旦確診者後，衛生局會發隔離簡訊，但手機未開，就一直以為衛生局沒開出，切記疫情嚴峻，每人的手機必要暢通。