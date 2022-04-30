日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑從原本令人稱羨的幸福夫妻，到爆出婚變消息後在2021年7月正式離婚，結束5年婚姻，球迷和粉絲都很訝異；福原愛離婚後隨即和橫濱男交往，近期更屢傳懷孕，但近日發文宣布要減肥，間接闢謠，而江宏傑也突然曬獨照，並寫下「會讓自己變得更好」，引起球迷們熱烈討論。

福原愛不久前穿著寬鬆帽T自拍，以及分享打桌球的影片，都被發現整個人幾乎腫了一圈，有些角度還能看到雙下巴，「懷孕說」不脛而走，令不少粉絲很驚訝；不過，昨（29日）她突然發文喊話要減肥了，還說自己「太胖了」，間接否認懷孕謠言。

福原愛不久前穿著寬鬆帽T自拍，以及分享打桌球的影片，都被發現整個人幾乎腫了一圈，有些角度還能看到雙下巴，「懷孕說」不脛而走。(圖/ 摘自福原愛微博)

而福原愛才說要減肥，讓自己體態恢復健康一點的模樣；巧合的是，江宏傑今（30日）驚喜在IG曬出獨照分享心情，有感而發地說，「放慢腳步，思考一下，會讓自己變得更好」，迎著風望向遠方散發帥氣魅力，罕見發文不是圍繞小孩和工作。

江宏傑突然曬獨照，並寫下「會讓自己變得更好」，引起球迷們熱烈討論。(圖/ 摘自江宏傑IG)

粉絲看到江宏傑對自己的信心喊話，也熱情留言替他鼓勵打氣，「老大會越來越好的」、「每天都在更好」、「怎麼那麼帥」、「小傑好像變年輕了」、「現在是平安健康就是快樂」、「一步步踏實地走」、「保持愉快心情喔」。