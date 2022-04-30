孫協志、王仁甫主持的《明星許願池》舉辦「只要有合音人人是歌星」的搶救音癡大作戰單元。邀請到音癡代表何妤玟、余祥銓、LAAL以及班底薔薔；而和音歌手代表由秀蘭瑪雅、安歆澐、亦帆、黃靖倫到節目當中搶救歌聲。

一開始大家對於自己竟是音癡代表感到不可思議，何妤玟表示在這4人當中至少還有出過4張專輯，讓王仁甫忍不住吐槽：「原來那年代要出唱片這麼簡單啊。」而LALA則自稱是療癒系歌聲，讓王仁甫再吐槽：「聽完妳的歌聲大家都很療癒，因為在妳旁邊的人會唱很好！」

沒想到孫協志突然大爆料，跟王仁甫之間有一段「不太開心」的回憶，因為5566的歌通常會因為段落而分部和音，但王仁甫怎麼樣和都和不好，讓他一度認為王仁甫是故意的，因為這樣就可以永遠唱主音，而他卻永遠只能當和音。王仁甫則解釋，和音真的很難，在家練了很久以為自己可以，但一旦主音唱進來就會被拉走，當時還難過到快哭出來，當時的製作人為了安慰他還說出：「別難過，因為你就是當主唱的命。」讓孫協志認命地表示：「聽你唱不好我很難過，所以還是我來唱吧！」

而聽完前兩組歌手的和音之後，王仁甫突然自告奮勇，表示對和音好像有點領悟，便要求跟大飛合唱動力火車的「我很好騙」。過程中雖然投入，但是大家卻沒有給出太多好評。亦帆說道，如果把聲音關掉的話他們的表演就是100分，讓王仁甫大喊：「我又不是選美，我是和音耶，音樂關掉還需要聽嗎？」亦帆則說：「兩人的氣氛很好，其中有幾句真的和得很美，覺得很感動。讓王仁甫信心大增，表示會在和音路上繼續努力！」《明星許願池》每周六晚10點在民視播出。