中共中央政治局4月29日下午就「依法規範和引導我國資本健康發展」進行集體學習。中共總書記習近平在會上強調，規範和引導資本發展牽涉到社會主義基本經濟制度、改革開放基本國策、共同富裕國家安全和社會穩定。「資本具有逐利本性，如不加以規範和約束，就會給經濟社會發展帶來不可估量的危害。」

習近平指出，規範和引導資本健康發展是黨領導經濟工作的重要內容，在中共十一屆三中全會實行改革開放以後，認為資本作為重要生產要素，是市場配置資源的工具，是發展經濟的方式和手段，社會主義國家也可以利用各類資本推動經濟社會發展，逐步確立了公有制為主體、多種所有制經濟共同發展等社會主義基本經濟制度。

習近平指出，「在社會主義市場經濟體制下，資本是帶動各類生產要素集聚配置的重要紐帶，是促進社會生產力發展的重要力量，要發揮資本促進社會生產力發展的積極作用。」他強調，「必須認識到，資本具有逐利本性，如不加以規範和約束，就會給經濟社會發展帶來不可估量的危害。」

習近平指出，要深化資本市場改革。要繼續完善中國資本市場基礎制度，更好發揮資本市場功能，為各類資本發展釋放出更大空間；要加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，依法打擊濫用市場支配地位等壟斷和不正當競爭行為。

習近平提到，「要培育文明健康、向上向善的誠信文化，教育引導資本主體踐行社會主義核心價值觀，講信用信義、重社會責任，走人間正道。」他強調，要加強資本領域反腐敗，保持反腐敗高壓態勢，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為。