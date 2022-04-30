泰國籍模範勞工阿旺受訪時相當靦腆。（洪靖宜攝）

高雄市模範勞工暨績優工會表揚活動。（洪靖宜攝）

高雄市表揚79名模範勞工和32家績優工會，由於疫情關係市長陳其邁無法出席頒獎典禮，他錄影獻上祝福。現場有20位外籍移工接受表揚，有泰國籍模範勞工到台灣已經升職當幹部，相當優秀；也有在地雕刻師正為傳統技藝保留努力著。

高雄市模範勞工暨績優工會表揚活動，30日下午於林皇宮舉行，一共表揚79名模範勞工，其中有4位全國模範勞工，55位高雄市模範勞工以及20位外國籍勞工，包含2位機構看護工、7位家庭看護工、10位任職於事業單位以及1位漁工，同時表揚32家績優工會。

去年由市長陳其邁親自出席頒獎，但今年因為疫情記者會時間強碰關係由副市長羅達生代為頒獎，陳其邁也特別錄影片獻上祝福，指出每位模範勞工都是各領域的狀元，共通點都是專業熱忱，讓高雄變得更美好，也感謝來自5.7萬不同國籍到高雄打拼的外籍移工，也讓高雄成為充滿活力的城市。

陳其邁說，高雄去年失業率降到3.9是六都最低，去年下半年職災降幅也是六都第一，高雄值得驕傲的地方，正是許多勞工朋友創造出產業、經濟、文化成就。

高雄市勞工局表示，今年當選的模範勞工在各個領域上都有傑出、精采的表現，如46歲的雕刻師陳峻漢從事傳統佛像雕刻，父親陳忠榮是早期黃俊雄布袋戲木偶雕刻宗師，他提及，自己從小就對雕刻有興趣，長大後也跟在父親身邊幫忙，現在更要將這傳統技藝傳承給下一代，受到高雄市雕刻業職業工會推薦，成為今年模範勞工。

另一位泰國籍模範勞工阿旺出生農家，當時決定到到台灣工作是父母希望他能到國外工作賺錢後回國結婚，沒想到到台灣一待就8年，目前31歲的他在鋼鐵公司任職，負責與泰國對接業務聯繫，已經升到幹部，他不斷說是自己在台灣遇到好老闆，受到雇主推薦才獲獎。