如想給小孩打BNT疫苗，台中市長盧秀燕提醒家長可在莫德納「接種疫苗意願通知書」填寫不同意。（台中市政府提供）

6到11歲兒童新冠疫苗即將在5月開打，台中市政府也已發放「接種疫苗意願通知書」讓家長填寫，唯日前中央流行疫情指揮中心已宣布BNT疫苗也會進來，開放給家長選擇；因而台中市長盧秀燕也特別提醒家長，想選BNT可在通知書填寫不同意，因要與教育部流程一致，「BNT疫苗接種意願通知書」市府目前籌備中。

針對學童施打疫苗，盧秀燕說，中央提及兒童BNT完成簽約，預計5月會進來，莫德納疫苗暫定5月11日開打，要打BNT則等下一批，會尊重與開放家長選擇疫苗。

她也說，先前因只有莫德納疫苗，因此中央跟地方已經發給家長的「接種疫苗意願通知書」的選項只有接種莫德納，同意或不同意，但後來新增BNT疫苗。若想給小孩打莫德納疫苗，可在「接種疫苗意願通知書」欄位直接填寫同意，並填寫相關個資，預計5月11日在校園接種。

如想給小孩打BNT疫苗，可在莫德納「接種疫苗意願通知書」填寫不同意，待BNT疫苗抵達台灣，由中央統一配發就可以施打，因要與教育部流程一致，「BNT疫苗接種意願通知書」市府目前籌備中。