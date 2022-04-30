這幾天各地不少藥局出現快篩搶購潮。（張毓翎攝）

有民眾特地來藥局買快篩，雖然晚了一步沒買到，不過，也會改買一些防疫用品或對付頭痛很好用的白花油、一條根等備用。（張毓翎攝）

快篩實名制上路後第一個周末，因為物流人力不足，不少藥局無法供貨，只好先暫停販售，台南白河「芳瑜藥局」即使店家在門口豎立「不用問！快篩尚未到貨」的告示牌，還是有一堆人進來詢問，撲空後忍不住抱怨；有民眾特地來藥局買快篩，雖然晚了一步沒買到，會改買一些酒精、口罩等防疫用品，以及對付頭痛很好用的白花油、一條根等備用。

「芳瑜藥局」藥師沈登壹說，最近無時無刻會接到民眾來電詢問「還有賣快篩嗎？」，而來買快篩的民眾，不少人是害怕疫情蔓延，先買來放著，這2天開門營業後，78份快篩試劑2個鐘頭內便一掃而空。

沈登壹說，由於每天下午收到隔天要販售的快篩，但不曉得什麼原因，昨天下午遲遲等不到貨，所以今天開門前，特別在門口貼出公告，不過仍有民眾即使看到告示牌，還是會走進店裡再次確認，他們也會適時呼籲「別囤貨」，等有需要再買。

位在麻豆的「平安藥局」，這幾天出現快篩搶購潮，此外，有助緩解疼痛的普拿疼也很搶手，經常賣到缺貨，該藥局藥師黃泓仁建議，民眾若感到頭暈、腹痛或喉嚨輕微不適，建議可買喉糖、電解質液或是萬金油、白花油等緩解。