今天在大聯盟場上教士以7：3擊退海盜，此戰教士派出日本王牌投手達比修有先發，他繳出6局失3分的優質投球內容，順利拿下本季第2勝，目前自責分率是4.44，近3場比賽他都順利投滿6局，要是沒有第二場1.2局失9分的失常表現，他的數據肯定會更漂亮，現在2勝的成績也追平天使的大谷翔平。

Ha-Seong Kim goes yard for the Padres! pic.twitter.com/CyOAKMs7mx — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 29, 2022

達比修有此戰在首局就被攻下2分，不過在第3局韓國打者金河成敲出2分打點全壘打，馬上將比分追平，可說是讓達比修有更加安定，而這也是金河成本季第3轟，今天他4打數有2安打貢獻2分打點，打擊率.273，無疑是致勝功臣之一。到第5局教士繼續為達比修有添分，馬恰多(Manny Machado)貢獻了1分打點。

可惜達比修有5局下再掉分，被沃格巴克(Dan Vogelbach)敲出安打，但他順利讓外野手Jack Suwinski出局。第6局達比修有成功投出三上三下，順利完成今天的投球任務，此戰他投6局被敲8支安打責失3分，有5次三振1次保送，接手的三名牛棚投手合計只被敲出2安打無失分，保住了他的勝投。

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Jake Cronenworth hits a solo shot (2) to give the Padres a 7-3 lead. — MLB Updates (@MLBNews1234) April 30, 2022

當然打線支援也很重要，他們在6局上又攻下2分，達本修有下場時教士取得6：3的領先，接著在第7局二壘手柯朗沃斯(Jake Cronenworth)再送上遙遠祝福，轟出中外野方向陽春炮，讓分差來到7：3，最後成功拿下勝利，除了達比修有得到勝投，T.羅傑斯(Tyler Rogers)獲得救援成功，本季他出賽9場自責分率仍維持0.00。