高雄30日新增449例本土確診個案，創下高雄有疫情以來，本土確診數新高，高市府防疫團隊再次呼籲兒童接種疫苗，並也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄30日新增449例本土確診個案，創下高雄有疫情以來，本土確診數新高，高市府防疫團隊再次呼籲兒童接種疫苗，並也公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄30日新增449例本土確診個案，創下高雄有疫情以來，本土確診數新高，其中，居家隔離期間陰轉陽71例，外縣市旅遊史31例，特定娛樂場所10例，密切接觸者337例，高市府防疫團隊再次呼籲兒童接種疫苗，並也公布相關確診足跡。

高市府衛生局表示，高雄新增449例本土確診個案，其中，外縣市旅遊史確診個案31例，外縣市旅遊史的確診個案分別來自台北5例、新北4例、桃園1例、台中2例、澎湖2例、南投1例、嘉義2例、屏東11例、台東2例、花蓮1例。特別的是，屏東11例中，其中9例是在教召時於營區染疫。

高市府衛生局指出，隔離期間陰轉陽71例無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫337例，仍然占最多數，其中同住親友150例、餐飲娛樂54例、職場環境112例、高風險場域21例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增10例確診個案。

疫情燒進校園，由於學校出現確診個案，高市府按照教育部停課規定，目前高雄累計有2間學校全校停課，另有124個班級停課，居家隔離人數共1976人。

高雄市長陳其邁認為兒童接種疫苗利大於弊，再次呼籲兒童接種疫苗。高市府教育局長謝文斌表示指出，目前已經著手規畫兒童疫苗接種的相關事項，預計5月2日開始優先在偏鄉或特殊學校執行接種作業，家長可以選擇在校園接種，或自行到合約醫療院所接種。

高市府也公布相關重點足跡，包括凱薩帝苑、總裁CEO鋼琴會館、H男模會館、白宮會館酒吧、新樂園會館、皇家貴賓頂級商務酒店、那間酒吧、錢櫃KTV中華新館、享溫馨KTV五福店、大地游泳潛水俱樂部、比佛利娛樂廣場、金鼎軒KTV等等均被列為確診足跡。