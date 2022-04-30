針對台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚直批「相當可惡！你們只管自己的福利、卻不在乎民眾的生命」，她強調，台鐵必須公司化，刻不容緩；目前疫情嚴重，衛服部醫護人員都罷工可以嗎？

董小羚認為台鐵工會5月1日的「集體行為」就是「罷工」，大家都忘了，台鐵員工目前還是公務員，怎麼可以說罷工就罷工！結果罷工回來後錢照領，如果全部的公務員都說累了要罷工，交通事故誰來處理，社會治安怎麼辦？

董小羚批，如果台鐵是公司的話，員工敢罷工嗎，罷工回來可能面臨被扣薪資、甚至免職，而台鐵工會說罷工是合法休假，回來之後工作依然在，「請問那我們可不可以因為你的合法休假，少繳納3天的稅」。

董說，現在疫情嚴重，若公務員都有樣學樣，衛福部醫院的醫生、護士們也都太累了，全部都來罷工好了，請問「這樣可以嗎、可行嗎？」，她進一步指出，台鐵的乘客安全，司機的生命價值，基層的過勞問題，對於台鐵工會來說一文不值，而台鐵工會曾經為了這些事罷工抗議過嗎？為了不要再有台鐵受害者重蹈她的覆轍，台鐵必須公司化，且刻不容緩。