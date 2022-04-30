《國防新聞》（Defense News）4月29日表示，巴西空軍已宣布增購4架JAS-39E「獅鷲E」（Gripen E）戰機，並正考慮第二批為數30架的訂單；由於巴西原本訂購36架JAS-39E/F，因此若一切順利，該國的「獅鷲E」總數將進一步達到70架。

根據《國防新聞》、航空新聞網站「Aviacionline」等報導，2架F-39E（JAS-39E於巴西空軍內的正式番號）4月22日飛抵里約熱內盧（Rio de Janeiro）聖克魯斯空軍基地（Santa Cruz Air Force Base），並獲得總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、國防部長奧利維拉（Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira）、空軍司令巴蒂斯塔（Carlos de Almeida Baptista Junior）等高階官員的歡迎。

巴蒂斯塔也在同時宣布，巴西空軍正加速增購「獅鷲」戰機，波索納洛已同意修改原始合約，將採購數量自36架增為40架；另外，該軍種還對「獅鷲」的第二批採購案進行研究，數量可能達30架，以確保舊戰機退役後仍足以維持空防需求。

巴西空軍目前的主力戰機為F-5E/F戰機與AMX攻擊機，總數約90架，分別預計於2025年和2030年前退役。雖然官方並未提供細節，但《國防新聞》估計，第二批30架「獅鷲E」可能要價18至20億美元（約新台幣530.1至589億元）；而「Aviacionline」指出，新訂單恐面臨嚴峻考驗，因為巴西國會近期對波索納洛政府的提案不太友善，且該國大選將於明年10月舉行，此類重大決定可能會暫時遭到擱置。

JAS-39E/F在2013年擊敗F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）和「飆風」（Rafale），奪下巴西空軍下一代主力戰機標案，當時先簽約購買28架JAS-39E和8架JAS-39F，其中前13架由瑞典紳寶（SAAB）製造、後續8架由巴西人員與紳寶合作於瑞典生產，最後15架由巴西自行製造，最高採購數量則可能達100架。