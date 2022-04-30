Selina（任家萱）主演恐怖鬼片《頭七》上檔近1個月，仍在全台熱映中，電影以台灣喪葬傳統「頭七」為主軸，根據該片宗教顧問千夜道長解釋，習俗上認為亡者會在死後第七天回到家裡與親友道別，當天最大禁忌就是「家人起爭執」，會讓亡者心不下，而片中納豆和女主角Selina起的一場關鍵爭鬥戲，正點出了李家亡者陰魂不散的原因，納豆表示Selina在拍完該場戲後滿臉淚痕直喊「不再拍戲了」，他也開玩笑說擔心殺青後2人「關係生變」。

納豆表示，因為這場動作戲徹底感受到Selina的敬業，尤其有一幕納豆抓著Selina的頭髮拖行她，Selina卻對納豆說：「謝謝你給我這個力量，才能讓我更入戲！」納豆笑言聽完之後決定：「這樣我就不用客氣！」Selina也帥氣回應：「好啊，來吧！」最後拍了5次才完成，Selina拍完扭打戲後直接累到抱著納豆休息，他認為多虧倆人的好感情，才能互相放心的把身體交給對方。而納豆在全片將角色壓抑且充滿傷痛的的心境神態展露無遺，也讓他有望角逐本屆金馬影帝。

談起是否有離世親友入夢的經驗，納豆表示兒時經常回屏東奶奶家過寒暑假，奶奶離世之後一直想夢到對方，卻始終夢不到，「直到2、3年後，我夢見奶奶出現在陽光充足的一個場景裡，笑得很溫暖，她把紗窗打開來對我揮揮手。」他感性說：「醒過來之後眼角還帶著淚痕，但我覺得是阿嬤現在過得很好！」他也提到，《頭七》其實是部描述家人間情感的電影，他拍完之後格外想回家陪陪父母，希望觀眾看完也能有相同感受。

另外，電影拍攝期間剛好遇上農曆7月，劇組按照民俗慣例進行普渡，在擺設供品時，有體質敏感的工作人員感受到「人很多」的壓迫感，千夜道長解釋，因為當地不是每年都有祭拜活動，附近又有墓園，好兄弟和孤魂野鬼可能已經很久沒有東西可以吃，難得有普渡就比較「激動」，「帶領大家拜拜時，就感覺到幾個好兄弟在樹上虎視眈眈、想要鬧，我邊誦經邊帶領大家拜拜，邊去踹了兩下矮樹，因為樹上那幾個很不乖！」幸好最後普渡圓滿完成，拍攝過程也相當順利。

《頭七》近日與影城合作推出週末學生優惠場，憑學生證購買指定早場票僅需150元，另外今（30日）起購票加贈《頭七》明信片一張，送完為止，詳情請見電影官方臉書。