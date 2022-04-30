市議員陳廷秀呼籲，中央維護外送員的權益應增加防疫裝備和補助。（資料照片）

照顧每位風雨無阻的外送員應是政府的責任。第二選區市議員陳廷秀30日指出，為爭取外送員的權益，他除在市議會提出制定外送平台自治條例外，希望勞工局能成為平台業者與工會間的第三方來監督，共同關心廣大外送人員的基本權益，並呼籲中央維護外送員的權益應增加防疫裝備和補助。

陳廷秀說，美食外送員全台已超過10萬人，美食外送平台業者長期聲稱外送員是承攬制，把多數營運成本、風險由外送員來承擔，外送員卻沒有薪資保障與相關社會保障；還常遇到平台無故停權、扣錢等狀況，政府應跳脫承攬、僱傭的既有思維，設計一套專用的法規。

陳廷秀指出，他梧棲服務處歸納民眾陳情外送員常遇到的問題，包括有工時上限可能造成搶單情形加劇，增加交通事故發生率；薪資計算公式不透明；申訴管道不足，僅能獲得平台罐頭回覆；是否適用勞基法；定型化契約箝制外送員權益等。

外送員無工作保障，屬於自營兼職收入，不屬公司行號的編制員工，無納入勞健保，車禍受傷只能自理，現況外送平台有團體險無強制性投保，雙週無外送行為即停保，需自行線上復保，多數騎士不知情；有危機意識騎士只能自行加保相關保險，或是加入外送駕駛工會。

陳廷秀強調，定型化契約箝制外送員權利，無修改契約權利，遇到車禍不論肇責歸屬，一律停權外送員；期待勞工局能成為平台業者與工會間的第三方來監督管控，共同關心廣大外送人員的基本權益外，並呼籲中央維護外送員的權益應增加防疫裝備和補助。