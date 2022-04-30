梁赫群和郁方（右）飾演的夫妻，上節目曬恩愛卻慘遭打臉。（華視提供）

台語劇集《婚姻結業式》即將邁入完結篇，劇中張本渝、夏如芝兩個女人的戰爭越趨白熱化，為了謝祖武互相叫囂，上演誰才是真正小三的劇碼。

張本渝在劇中和謝祖武逐漸發展成婚外情，兩人數度拋家棄子幽會，讓原本的家庭瀕臨崩解。最新集數張本渝在生日當天，不顧家人苦苦等候想替她慶生，整夜與謝祖武練習魔術。正宮夏如芝藉由魔術表演暗嗆張本渝：「我都不敢相信我的眼睛看到什麼？」而張本渝也不甘示弱回擊：「只有隱瞞真相的人才知道真相是什麼。」暗指會造成這個局面，根本是她自己種下的因，完全沒有要退讓的態度，讓觀眾氣得牙癢癢。

回想這場戲，張本渝說：「兩個角色的對話雖然隱喻，但態度是直接了當，事情變成這樣和她當年種下的因脫不了關係。」夏如芝也說：「這角色其實不想要追究也不會去強求答案，只是要對方收手就好。」

而劇中飾演兩性專家的郁方與老公梁赫群婚姻也岌岌可危，她帶老公上節目想要粉飾太平，沒想到節目無預警播出梁赫群與小三約會畫面，直接打臉兩人婚姻狀態。網友看了都大讚郁方演技應：「郁方的眼神演得太好了，融合憤怒、羞愧還有好多種情緒，外加眼眶帶淚，真是太厲害了！」，也讓觀眾引領期待劇中演員們每對婚姻關係的後續發展。

《婚姻結業式》每周日晚間9點華視主頻、晚間8點公視台語台聯合播出。