兒福聯盟「育兒＋屏東站」昨日成立，除提供0至3歲的幼兒多一個遊戲新據點外，也成為新手爸媽的最佳後盾。（謝佳潾攝）

兒福聯盟「育兒＋屏東站」昨日成立，除提供0至3歲的幼兒多一個遊戲新據點外，也成為新手爸媽的最佳後盾。（謝佳潾攝）

兒福聯盟30日成立「育兒＋屏東站」，為全台第5站，除提供0至3歲的幼兒多一個遊戲新據點外，也透過回應式照顧親職課程、一對一育兒諮詢等專業協助，成為新手爸媽的最佳後盾，讓育兒＋成為孩子及父母的第2個家。

兒福聯盟執行長白麗芳指出，在育兒＋屏東站成立之前，已在萬華、竹南、花蓮、桃源等處設站，這些地方的共同點是資源較匱乏，但屏東不一樣，近年在縣府社福資源的大力投入下，親子館、共融遊戲場做得有聲有色，不過聯盟發現，育兒＋的進駐會讓整體效果更加好。

白麗芳說，多數親子館、共融遊戲場的服務對象，為0至6歲孩童，但這個年齡層其實有個分水嶺，陪伴及照顧0至3歲孩童的方式，與3歲以上的是有些許差異，且前者對新手爸媽而言，是處於學習養育小孩的階段，他們需要更多的協助與建議。

「這就是育兒＋的成立意義。」她介紹道，育兒＋的主要服務對象就是0至3歲孩童，且還包括爸媽，小朋友在育兒＋玩樂的同時，爸爸媽媽能跟教保員、社工學習各種育兒小撇步，現在網路資訊很多，但也因資訊量爆炸，反而讓新手爸媽不知從何下手，所以有專人諮詢還是最方便的。

她強調，育兒＋為提供新手爸媽最完整的育兒資訊，除有一對一育兒諮詢外，還會不定期依各式主題舉辦回應式照顧親職課程，且不管是諮詢、課程或是小朋友入館遊戲，全部都是免費的。

育兒＋屏東站開幕時，屏縣府社會處長劉美淑也到場祝福，她表示，很樂見屏東又多了孩子可以使用的空間，且家長也能藉此學習當更好的父母、與孩子建立更好的依附關係，盼家長能更加重視孩子的遊戲權，在活動中促進親子交流。