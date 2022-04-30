上周三(20日)傳出成為密切接觸者的台北富邦勇士控衛林書緯，30日在富邦與領航猿賽後，由富邦總教練許晉哲親自宣布林書緯新冠確診的消息，林書緯也成為PLG首位確診球員，許總說：「現在就是不知道也不確定書緯要休幾天，只希望他趕緊恢復吧！」

「書緯上周三就已經快篩陽性，隨後去醫院PCR陽性確診，只是現在防疫政策真的很亂，也不知道他必須居家隔離多久時間，到底是10+7？還是14+7？」許晉哲表示，「我想他應該已經居家隔離快要超過10天，卻都不能出家門參加訓練。」

許晉哲強調，一切仍以球員健康為主，既然出了這種狀況，還是要等待林書緯完全康復且確定可以出門訓練再說，「就算他可以回來球隊參加訓練，也還要花上一段時間調整才行，所以我只能期望他趕緊恢復，屆時再看何時才可確定回來。」

相較於T1聯盟昨天出現1名台啤球員確診(也是T1聯盟首位)，今天與雲豹比賽順延的做法，PLG今天出現首位確診球員林書緯，卻仍繼續正常打完例行賽，看來PLG接下來面對出現確診球員的處理與應對SOP方式已經出爐，也就是仍會正常打完球賽。