九九峰動物樂園位處富寮里山區，總面積廣達20公頃，以鳥園為主、並有小型動物園，第一期工程面積約10公頃，2019年動工至今年初完工。（摘自臉書／謝瓊雲南投傳真）

九九峰動物樂園位處富寮里山區，總面積廣達20公頃，以鳥園為主、並有小型動物園，預計五月底正式開放對外營運。（摘自臉書／謝瓊雲南投傳真）

九九峰動物樂園位處富寮里山區，總面積廣達20公頃，以鳥園為主、並有小型動物園，第一期工程面積約10公頃，2019年動工至今年初完工。（摘自臉書／謝瓊雲南投傳真）

園區內有打造大片休憩綠地，除了有珍奇鳥園、迷你可愛動物區，還有各色餐飲區，預料開幕後將吸引許多遊客前往。（摘自臉書／謝瓊雲南投傳真）

園區內有打造大片休憩綠地，除了有珍奇鳥園、迷你可愛動物區，還有各色餐飲區，預料開幕後將吸引許多遊客前往。（摘自臉書／謝瓊雲南投傳真）

歷時長達9年打造的南投縣草屯鎮九九峰動物樂園，預計5月底正式開幕營運，園方宣布將優待草屯人免費憑證入園搶先體驗，立委許淑華也獲邀入園參觀，30日搶先在臉書「開箱」，分享園區內飼養的各種鳥禽與美麗景致。

九九峰動物樂園位處富寮里山區，總面積廣達20公頃，以鳥園為主、並有小型動物園，開發案2018年通過環評、隔年動工，分兩期開發；第一期園區工程歷經3年多，已完成10公頃開發，預定5月底開放對外營運。

許淑華在臉書分享10多張這處新樂園的照片，搶先曝光園區內多種珍奇鳥類及迷你動物，還有提供遊客休憩的大片綠地；她呼籲草屯鎮民把握機會，踴躍網路預約報名，前往參觀。

草屯鎮長簡景賢表示，園區內飼養數十種的珍奇鳥類、迷你可愛動物，還有動態恐龍模型供觀賞。園區內亦有多項特色餐飲區，提供遊客耳目一新的觀光體驗；想必正式開幕後，將吸引外地遊客湧入草屯，為草屯鎮帶來商機。

業者游家富表示，整個園區費時9年精心規畫，近日在立委許淑華、縣長林明溱和鎮長簡景賢等人爭取下，同時也為了兌現自己在環評期間的承諾，自5月1日至5日一連5天，每天上、下午各1場次，每場次免費招待1000位草屯在地鄉親，憑身分證明文件入內遊園體驗。

游家富說，草屯鎮民可上網填寫報名表，每人限填1份，並勾選想參加場次，或通知報名成功才可憑證入園，入園時須出示國民身分證、或健保卡、戶口名簿或戶籍謄本等相關證明文件。報名網址：https：／／www.surveycake.com／s／MwDKe 。