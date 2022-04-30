今天在大聯盟場上響尾蛇以6：2擊退紅雀，此戰雙方都派出「元老級」先發投手出戰，分別是「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)和溫萊特(Adam Wainwright)，在這場比賽龐加納略勝一籌，繳出5局失1分的好投拿下本季首勝，本季他的狀況相當出色，至今出賽5場拿下1勝1敗，自責分率僅1.17。

MadBum tosses another gem in the @Dbacks win.



His 1.17 ERA is tied for 4th-best in all of baseball. pic.twitter.com/uArUOUGb1i — Bally Sports Arizona (@BALLYSPORTSAZ) April 30, 2022

龐加納上季僅拿下7勝10敗自責分率4.67的成績，為生涯第二高，僅次於前年球季的6.48，不過本季他的表現令人驚豔，開幕戰面對教士投3局失1分，4月12日對太空人5局失1分，19日對國民5局無失分送出5次三振，24日再繳出5局無失分表現，今天則是5局失1分，狀態彷彿回到當年巨人時期。

龐加納總計投23局被敲15支安打(2轟)僅失3分，有15次三振11次保送，每局被上壘率1.13，雖然沒有投較長的局數，但在三振數不多情況下仍將失分控制到最低，壓制打者能力相當出色。今天他在首局被前響尾蛇「蛇王」高施密特(Paul Goldschmidt)敲出陽春炮，但接下來都穩穩投完。

首局他挨轟後還被阿瑞納多(Nolan Arenado)敲出二壘安打，險些又要丟分，不過隨後讓「生化人」普侯斯(Albert Pujols)擊出近距離飛球出局，安穩度過危機。接下來的4局中他僅被敲出1支安打，4局普侯斯敲出一壘安打討回顏面，不過還是沒有攻下分數，第5局龐加納成功製造三上三下，結束先發投球任務。