太魯閣布洛灣台地有吊橋啟用加入後，參訪人次居高不下，搭乘公車需求高。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

有絕美吊橋之稱的太魯閣國家公園「山月吊橋」啟用後，當地布洛灣台遊客衝高，每月吸引3萬遊客一遊。為讓遊客搭乘公共運輸更加便利，縣府與統聯客運協調，試辦310A「天祥至花蓮火車站」班次繞駛布洛灣，平日天祥發車時刻為下午4點30分，假日天祥發車時刻為下午4點40分，民眾可多利用。

縣府說，太魯閣國家公園管理處提供的資訊，山月吊橋自2020年8月開放預約後，布洛灣的遊客人數就持續維持每月平均達3萬水準，比往年的布洛灣人數多了50％以上。返程下山遊客目前雖然已有花蓮客運經營的公路客運路線1133「花蓮火車站-天祥」從天祥於下午2點00分發車的返程班次，但風景秀麗的太魯閣常讓人留連忘返，遊客錯過班次使得下山變得困難，因此太管處提出需求，希望能提供下山遊客有更晚班次的選擇，讓民眾與遊客遊玩更放心。

縣府協調統聯客運，即起試辦310A返程增加繞駛布洛灣，平日天祥發車時刻為下午4時30分，假日為下午4時40分。縣府提醒，從天祥抵達布洛灣遊憩區的客運路程約20至25分鐘，不過，山區路幅狹窄路況多，當日時刻可查詢花蓮交通官網「花蓮交通e點通V2.0」網站( https：／／traffic.hl.gov.tw／ )， 試辦2個月後再視載客率評估調整。