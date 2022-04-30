美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）日前訪台與總統蔡英文會談時希望台灣購買波音787客機，然而總統府中文新聞稿卻略過這段話，引發各界熱議。前民進黨立委郭正亮認為，這件事很詭異，因為駐美代表處應該事先知道並反映給國內；郭正亮分析波音的意圖後指出，總統府當下沒有直接翻譯出來，他的感覺就是拒絕。

郭正亮今天(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這事件比較詭異，因為駐美代表處的政治組和國會組，一定會反映這項消息，葛瑞姆是南卡羅來納的參議員，波音的組裝工廠就位於南卡；而和他同行的另一位參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）則是俄亥俄州的參議員，波音客機的引擎製造廠就在俄亥俄。

郭正亮直言，這兩位參議員來台的目的非常明顯，「不相信國會組和政治組會沒有反應」。但重點是總統府為何在葛瑞姆發言時選擇沒聽到？且顯然波音交付給這兩人的任務很重，於是波特曼重說一次，「翻譯就不好意思，就把他翻譯出來」。

至於波音公司壓力有多大？郭正亮指出，2015到2019年之間，波音每年可以賣出130架以上的飛機，但從2020年開始就一路下滑。日本和中國大陸都有向波音採購飛機，就連長榮也買了17架，「他想來想去就是華航」。

郭正亮認為，波音要做生意，所以一定是透過很強關說力量，拜託這兩個參議員來台灣做這樣的陳述，「會處理成這樣我是有點意外，通常是你胸有成竹，就讓他講，也許就做一個回應」。通常如果在台灣很難處理，就會在美國跟美方溝通，是不是可以在其他領域上提供協助，就不一定是針對這個案子，也許有做過這個努力，但對方堅持，我們也沒有辦法，對葛瑞姆的態度就那樣，「總統府沒把他譯出來，我的感覺就是拒絕」。