中市新聞局長鄭照新居隔中確診說明

台中市議會教育文化委員會26日聚餐猶如台中婚宴傳播鏈爆不停，稍早在居隔中的新聞局長鄭照新快篩陰轉陽，PCR採檢確診，據悉26日晚間這場餐會，市府參加的4名局長中，已有3人確診，當天出席24人，累計3名局長、2名議員及2名議會同仁確診。

鄭照新27日開完中市疫情記者會後接獲通知26日陪同市長盧秀燕接見一名訪客，該名訪客27日確診，因而他和盧秀燕以及市政顧問黃國瑋就開始進行3＋4居家隔離，當時採檢為陰性，唯今（30日）他上午出現喉嚨痛等症狀，經安排採受PCR採檢確診。

據悉這場由市議會教育文化委員會26日晚間在沙鹿舉辦的餐會，共有市府文化局、教育局、新聞局以及運動局等4名局長以及市議員等有24人、共計兩桌一起用餐，先是文化局長陳佳君確診，之後教育局長楊振昇、市議員王立任、江肇國等人陸續等6人陸續確診；而鄭照新則是第7名確診者。

台中市政府副發言人卓宜姿表示，新聞局長鄭照新確診往前推兩日，已在居隔中，公務時間與流程皆佩戴口罩，暫無須匡列公務同仁。而他也將自5月1日起，進行10＋7的流程，也就是5月1日至10日在宿舍居家照護、5月11日至17日自主健康管理，公務將以線上視訊方式參與重要決策，局內並有代理人機制，公務不受影響。

依照中央流行疫情指揮中心日前公布居隔匡列規定，除同住家人、同學或同事以及同場域工作者須匡列採檢居隔，同桌用餐或唱KTV已不必被匡列採檢，但這場餐會24人中有7人確診，其他參與者目前快篩都是陰性，衛生局也呼籲，共餐者自我健康監測，如出現症狀，應立即快篩，快篩陽性則循規定通報並由衛生局安排PCR採檢。