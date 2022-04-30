車禍一定要報警！有名男子在臉書發文，他表示日前友人開車遇上車禍，對方車主無照駕駛，請求不要報警，而且願意全部賠償車損，一見對方車主誠意十足，便私下解決，不料，事發過後對方車主不僅不賠錢，還跑去報警，加上友人車上行車紀錄器壞掉，趕緊上網尋求網友幫忙，提供該天車禍現場行車紀錄畫面。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示日前朋友開車發生車禍，由於對方車主無駕照，要求別報警，且願意負起全部的賠償，友人相信對方的誠意，豈料，事發過後，對方車主堅決不賠款，還跑去報警，由於友人車上行車紀錄器受損，因此，上網徵求廣大網友提供該時段與該路段的行車紀錄。

有名男子駕車遇上車禍，對方因無照請求別報警，日後卻遭報警求償。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「怎麼會相信這種鬼話」、「就是無照才叫你不要報警啊」、「傻了才答應，當下不報警」、「年輕人終究還是年輕人啊」、「不要考驗人性，報就對了」、「報警才是保護自己」、「對敵人仁慈就是對自己殘忍」、「花錢買經驗值吧」。

也有網友分享自身車禍經驗，他表示停等紅燈遭後方追撞，車損估完將近7萬元，對方同樣是無照駕駛喊沒錢，他報警後，對方車主依舊乖乖地吐錢和解。