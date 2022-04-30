新北市張姓男子2016年間躲藏在新北市府廣場女廁內，持手機偷拍在隔壁上廁所的女高中生，除了偷拍對方如廁、下體畫面外，還拍攝女高中生的五官，事後上網肉搜對方，並將影片傳給多名網友觀看，女高中生不時也會收到竊拍照片，生活在恐懼中。新北地檢署近期依違反兒童及少年福利與權益保障法等起訴張男。

檢警調查，張男2016年3至4月偷拍完女高中生上廁所後，又尾隨偷拍對方的身影、五官，隨後將竊錄的影像存到電腦，並用照片搜尋到該名女高中生的社群網站，擷取對方生活照。雖然女高中生當下並不知道被偷拍，但常有不認識的網友寄給她遭竊錄的不雅影像，或是在就讀大學粉絲專頁上看到相關訊息。

女高中生受不了精神壓力才報警提告，張男到案坦承有偷拍一事。檢方指出，張男僅因無法遏止性慾衝動犯案，造成女高中生精神莫大創傷、難以恢復，至今仍不敢在公共廁所如廁，而張男散布竊錄影像給網友的行為，使得女高中生至今仍會受到干擾，生活在恐懼之中，因此依違反兒童及少年福利與權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例和成年人故意對少年犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位起訴，並建請法官從重量刑。