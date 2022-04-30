依照勞資爭議處理法規定，若要走到罷工，工會要先針對「調整事項」調解且不成立後，以直接、無記名投票，並經全體過半數同意才能宣告罷工，若是合法罷工，還可設置罷工糾察線，若是具有正當性的行為，甚至不用受刑法所罰，等於是給了合法罷工的工會護身符。

但若要提起罷工，仍要經過調解、調解不成立後還要過半數同意後才能取得罷工權，時程可能至少有1個月的時間，若要以勞基法的國定假日「不加班」，則要個別勞工不同意雇主加班要求。

而據勞動部統計，從工會法、團體協約法及勞資爭議處理法等勞動三法2011年上路至今，僅有15場罷工，每年最多僅約4000人參與，而如德國一年往往就有上千件罷工、參與人數甚至達60餘萬人，縱使是鄰近的日本及韓國每年也分別有數十件或上百件不等。

而我國罷工相較主要各國較少，勞動部勞動關係司副司長黃琦雅說，「罷工是最後手段」，爭議行為不只有罷工，畢竟選擇罷工後也無法取得工資，而是有很多樣態，如依法集體使用特別休假等也是爭議行為的方式之一。

桃園市產業總工會秘書長邱宇弘認為，我國勞資爭議面臨的第一個門檻就是工會籌組的30人數太高，「甚至是全亞洲最高」，加上台灣又以中小型事業單位為主，更難籌組企業工會與資方協商，甚至走到罷工；他提及，雖然現行職業工會或產業工會也能實施罷工，但法規對於職業工會或產業工會保障不足。

此外，國內對各種社會運動往往認為是在「搞破壞」，邱宇弘說，台灣對於種種社會運動仍十分壓抑，加上多國其實早已有多年工人運動的經驗，也導致我國社會較少支持勞工爭取權利的相關行為。