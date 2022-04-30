立法院副院長蔡其昌今天拜訪前台中市長林佳龍，兩人強調合作、砲火齊轟台中市長盧秀燕。至於年底選舉會扮演什麼角色？傳出有意爭取參選台北市長的林佳龍語帶表保留地說，一定會做蔡的後盾，民進黨正規畫整體布局，他認為「成功不必在我，但成功一定有我」，一定配合候選人及黨的布局。

蔡其昌到中市光合基金會拜會林佳龍請益市政，他說，中市要「轉骨作大人」，林執政4年對大台中規劃很重要，城市發展有如馬拉松的耐力賽，民進黨很可惜掉過棒，但盧秀燕沒辦法承接，導致停滯、倒退，空汙無法改善、軌道建設大倒退、社會住宅蓋得慢或無法蓋。如果他當選，會先當百米來跑，快速趕回來。

對林在年底選舉及競選團隊可能扮演的角色。蔡其昌強調，林熟悉台中市政，在他競選或當選市長後，都可提供很好的建議及規劃方向。民進黨對6都市長參選人採徵召，林只要把態度說明清楚，最重要的工作就完成了，未來擔任什麼角色及位置都給予祝福。

對台中市長選戰看法如何？林佳龍說，他認為民進黨勝選超過五五波，現任市長須拿出新政績；挑戰者要拿出好政見，並批盧的政績大多是過去他們所規劃，並沒有新建設，且承諾也跳票，蔡其昌將撿起這個棒子；他稱讚蔡很聰明，要將他過去的政績，當成競選政見。

對於在年底選舉將扮演什麼角色？林佳龍語帶保留地表示，大家都是「台中隊」，沒有人是局外人，他一定會作蔡的後盾，民進黨目前正規畫整體布局，他認為「成功不必在我，但成功一定有我」，一定配合候選人及黨的布局。