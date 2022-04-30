受到少子女化影響，我國近年勞動人口恐面臨下滑危機，為了讓有技術能力的移工不受就業服務法年限，行政院日前核定「移工留才久用方案」，只要移工來台滿6年或屆年限，且薪資依類別不同，每月薪資達2.4萬至3.3萬以上不等，並滿足技術門檻，就可以申請成為中階技術人力。

依就業服務法規定，產業移工在台年限最長為12年、家庭看護工最長則為14年，但若成為中階技術人力就不受限制，可以一延再延，若符合相關條件，還可以取得永久居留證。

依現行規劃若要成為中階海洋漁撈工作、中階製造工作、中階營造工作、中階外展農務工作、中階農業工作等，每月經常性薪資達3.3萬元或年總薪資達50萬元以上；中階機構看護工作，每月經常性薪資達2.9萬元以上；中階家庭看護工作，每月總薪資達2.4萬元。

據統計，目前在我國滿6年的移工人數已有約21萬人，只要再滿足薪資、技術門檻等條件就可以申請成為中階技術人力，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，雇主申請聘僱許可時，應載明外國中階技術人力薪資條件，申請成為中階技術人力後才要滿足薪資標準，雇主再次申請展延聘僱許可時，勞動部則會查核外國中階技術人力聘僱期間薪資水準。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦說，現行規定是展延時會進行薪資的查核，但如果有申訴或檢舉等也會就個案查核，至於是否要針對中階技術中力通案查核則仍待後續規劃，但如果聘期間未達薪資要求可以最重可以廢止聘僱許可。