隨著確診者與居隔者人數不斷攀升，不少問題也浮出水面，有民眾表示，想透過健保快易通查詢採檢結果，卻因手機是公務機而無法認證身份，家中也沒有讀卡機，無法透過自然人憑證到健保署網站認證，因此無法得知是否確診，對此，指揮官陳時中表示會再了解相關流程，並建議大家可以先把讀卡機準備好，以備不時之需。

今（30日）疫情記者會上有媒體提問，不少民眾使用健保快易通查詢採檢結果，卻因手機是公務機所以無法驗證身分，想用自然人憑證認證，又遇到沒有讀卡機的窘況，打電話去醫院詢問，也因個資問題無法查詢結果，因此無法得知是否確診。

指揮官陳時中表示，這部分確實對確診者與隔離者相當不便，會再了解查詢採檢的驗證流程，並建議有類似狀況的民眾，在未染疫時可以先把相關設備，如讀卡機等物品準備好，以備不時之需。

發言人莊人祥也補充，使用公務機確實無法直接認證身份，只能透過自然人憑證與讀卡機，到健保署網站認證及查詢採檢結果，這部分會再跟健保署溝通，確認有什麼方式可以修改。

根據健保署官網介紹，持自然人憑證或已註冊密碼的健保卡，並通過讀卡機進行身分驗證後，即可到健保署官網「健康存摺」網頁查詢採檢結果，此外，也可使用全民健保快易通APP，點選健康存摺並輸入帳號密碼，查閱相關資料。