來台躲避戰火的烏克蘭男籃國家隊職員一行人，接受P.LEAGUE+高雄鋼鐵人隊安排食、宿與交通，近期結束隔離出關，前往鳳山體育館與鋼鐵人球團及教練、球員們會面，互相交流分享籃球相關經驗，以及協助球員進行肢體伸展與貼紮等專業交流。高雄鋼鐵人球團也安排他們30日到鳳山體育館欣賞鋼鐵人本季最後主場賽事，體驗鳳山魔鬼主場的氛圍。

受到戰火影響，烏克蘭男籃國家隊總經理安德里(Andrii Lebediev)、球隊賽務艾蘿納(AlonaTarhonii)、隊醫暨防護員波哥丹(Bogdan Karnaukh)及其妻子四月初平安抵達台灣，並協助安排烏克蘭國家隊來台進行移地訓練等相關事宜。

烏克蘭國家隊職員一行人結束來台的隔離檢疫程序後，日前已至鳳山體育館與鋼鐵人球團及教練、球員們會面，互相交流分享籃球相關經驗，烏克蘭男籃國家隊隊醫暨防護員波哥丹也與鋼鐵人防護員包駿鑫進行運動防護專業技術上的討論，並協助選手貼紮及肢體伸展。

被問及台灣與烏克蘭在籃球運動上的差異，安德里表示：「光是場館及各項設施就與歐洲有所不同也很棒！歐洲體育館普遍以方形為主，不同於鳳山體育館的圓形設計，而場館整體營造的氛圍也令他十分期待比賽開打。」

安德里觀察鋼鐵人近日練習後也說：「鋼鐵人陣容以年輕球員為主，各個十分有潛力，加上新教練的到來，他相信一定會為鋼鐵人帶來新氣象。」他也提到：「雖然過去沒有對戰過台灣的隊伍，但在國際賽上看不少台灣對上中國和日本的比賽，他認為台灣隊伍球風偏快，偏重三分出手，與烏克蘭國家隊的球風很不一樣。」

提到烏克蘭國家隊來台移地訓練，安德里表示：「預計會帶14位球員到台移地訓練，這次來到台灣，除了希望台北富邦勇士隊洋將塞瑟夫能加入國家隊行列之外，更希望烏克蘭球員們在歐洲的戰火中能轉換環境，暫時遠離紛擾。」

安德里表示，希望與中華隊能有場上的交流，也希望這樣的交流能夠幫助到中華隊在國際賽事有很好的戰力提升。至於來台移地訓練的相關細節，安德里強調目前尚與各單位溝通協調中，期盼很快就會有好的結果。

P.LEAGUE+聯盟執行長陳建州也歡迎烏克蘭男籃國家隊到來，同時表示：「烏克蘭國家隊如果有機會入境台灣，端看籃協後續如何安排，聯盟方都會全力配合扮演好整合角色。這是超越職業賽場上的交流契機，台灣有機會用籃球伸出援手，對雙方都是很好的成長機會。」