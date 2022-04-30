停等車陣中突怒吼「大家吸你的二手菸」 騎士被讚真勇者

騎士騎車邊大口哈菸，下場GG！網路上一段影片瘋傳，當時好幾名機車騎士在停等紅燈，突然車陣中傳來一聲怒吼說「請把菸熄掉，讓大家吸你的二手菸」，語氣相當憤怒激昂，嚇壞現場不少人；網友紛紛大讚該行為，留言「帥炸，給這位哥一個大大的respect」、「真是太勇敢了，我就不敢這樣」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，影片中好幾名機車騎車在停等紅燈，在車陣中疑似有名騎士「邊騎邊抽菸」引發周圍騎士不滿，其中有名騎士就當眾暴怒大吼「請把菸熄掉，讓大家吸你的二手菸」，該名暴怒騎士音量相當大，瞬間引起周圍關注。

該名暴怒騎士不滿對方停等紅燈時仍大口抽菸，二手菸飄散在空中才出言狂吼，原PO公開影片提到「大家都是甘苦人，下班很爽，但也請尊重其他用路人，騎車不要抽煙好嗎」，影片中暴怒男子的行為遭到其他網友大力讚賞。

網友紛紛留言「世界必須有更多這樣的勇者」、「帥炸，給這位哥一個大大的respect」、「台灣需要多一點這種人」、「真是太勇敢了，我就不敢這樣」、「抽菸者也很識時務，沒有反駁，也可以給他一個加油」、「還好對方不是8+9，不然就會開始：蛤啦」、「應該是心情不好剛好又痛恨菸味才會這麼生氣」、「真的猛，不過也要注意人身安全，畢竟瘋子很多」、「真的很討厭騎車抽菸臭死」。