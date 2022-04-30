111年全國成棒甲組春季聯賽30日進行四強賽，尋求3連霸的台灣電力以3比1擊敗合作金庫，搶下首張冠軍賽門票；富邦公牛（台灣體大）以5比0完封安永鮮物，明天將與台電爭冠。

面對去年U23最佳投手陳宇宏，富邦在3局下就有所突破，高捷不規則彈跳球形成安打，助隊先馳得點，2出局滿壘時，朱瑋淇適時安打追加2分打點，也把陳宇宏打退場。安永緊急換上高塩將樹中繼，但林家鋐也再補上安打幫助富邦單局攻下4分大局奠定勝基。

有了火力支援，富邦先發曾家輝也越投越穩，總計用106球完封安永，只被擊出5支零星安打並帶有3次三振與2次保送，幫助富邦搶下另一張冠軍戰門票。

富邦林宗毅總教練表示，今天選手表現得很出色，曾家輝今天投球的角度位置都很到位，滑球跟直球出手角度共軌也讓安永打者適應不良，「今年富邦春聯前跟台電以及職棒二軍打了蠻多場比賽，除了提升選手經驗外，也讓選手自信心增加，面對到比自己還要成熟的球隊不會氣勢先矮一截。」

明天富邦將尋求相隔11年的春聯冠軍，林宗毅說：「明天比賽就一直看選手的發揮，兩隊彼此都很熟悉，台電陣中很多台體大畢業的學長，還有實習的大四生，明天比賽應該也會很有趣。」