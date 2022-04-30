中共中央總書記習近平在29日中共中央政治局集體活動上表示，資本是社會主義市場經濟的重要生產要素，在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展，規範和引導資本健康發展，發揮其作為重要生產要素的積極作用。

大陸央視新聞報導，中共中央政治局29日下午就依法規範和引導我國資本健康發展進行第三十八次集體學習，習近平在會議上強調，資本作為重要生產要素，是市場配置資源的工具，是發展經濟的方式和手段，社會主義國家也可以利用各類資本推動經濟社會發展，逐步確立了公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等社會主義基本經濟制度，提出並堅持毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

習近平指出，要深化資本市場改革。完善大陸資本市場基礎制度，更好發揮資本市場功能，為各類資本發展釋放出更大空間。要健全產權保護制度，深入推進實施公平競爭政策，全面落實公平競爭審查制度，消除各種市場壁壘，使各類資本機會平等、公平進入、有序競爭。要完善開放型經濟體制，不斷提高對外開放水平，促進投資便利化，以優質市場環境吸引更多國際資本在大陸投資興業。