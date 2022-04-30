為鼓勵青年成為社會創新的關鍵角色，讓大眾瞭解社會創新的精神與意義，台中市政府社會局與台中社會創新實驗基地特別製作「蛤？什麼是社會創新？」Podcast節目，邀請社會創新領域的專家、業師等分享他們在社會創新之路上的點點滴滴。

自4月起，將於Apple Podcast、Spotify、KKBOX、Google Podcast以及Firstory等各大平台上架播出，每個月播出1集，歡迎對社會創新有興趣的民眾線上收聽！

「蛤？什麼是社會創新？」首集來賓邀請社會局長彭懷真，分享身為政務官、學者、圖書館館長以及廣播節目主持人等多元斜槓角色的經驗，同時介紹台中社創基地的起源，社會局如何連結跨領域社會福利服務，以及推動聯合國永續發展目標(SDGs)。

彭懷真表示，每個人都可以是發展社會、創新、實驗的基地，期待透過社創基地的空間解放，引領每一個人的思想解放，創造社會創新的種子。社會局會善盡所能推動各項社會福利服務，落實地方服務並積極協助，使兒童、婦女、家庭、身心障礙者、老人及弱勢族群都能受到良好的照顧。

社會局表示，社創基地與民間團體協力合作，推動社會創新團隊正向發展，培養其解決社會問題的能力，並提供市民關心、討論社會議題的平台，共同激盪出社會創新的無限可能。「蛤？什麼是社會創新」Podcast節目，拓展社會創新議題的對話空間，透過與每一集來賓的創新思想交織，激發每一位聽眾的社會影響力。

台中社創基地持續辦理一系列培力講座、研討會、工作坊及社會創新相關活動，歡迎對社會創新、社會議題有興趣的民眾踴躍參與。