俄羅斯總統普丁。(美聯社資料照片)

俄軍入侵烏克蘭的過去2個月來,因能源價格飆漲,俄羅斯的化石燃料收益暴增,達到630億歐元(約新台幣1.96兆元)。對此,網友表示,「讓人傻眼」、「老美崩潰了!」「印度說的是真的,買了一個月,沒有歐洲買一天多」!

根據英國《衛報》(The Guardian)、德國之聲報導引述獨立調查機構「能源與清潔空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA)4月28日公布最新報告顯示,自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的過去2個月以來,俄羅斯在出口石油、天然氣、煤炭等獲得的收益仍暴增2倍,達630億歐元(約新台幣1.96兆元)。

其中貢獻最大的國家是德國,過去兩個月來一共支付91億歐元(約新台幣2833億元),其次是義大利,貢獻69億歐元(約新台幣2148億元),法國也貢獻了38億歐元(約新台幣1183億元),印度只排到第20名。

根據新浪香港4月12日報導,印度外交部長蘇傑生曾經於4月11日表示,「我們確實(從俄羅斯)購買能源,這對我們國家的能源安全非常重要。但看到這些數字,我估計我們一個月裡從俄羅斯採購的能源,可能比歐洲一個下午採購的還少。」

對此,網友在《中時新聞網》該則新聞底下留言表示,「讓人傻眼」、「老美崩潰了!」「印度說的是真的,買了一個月,沒有歐洲買一天多」、「賠了歐洲的經濟,苦了歐洲的百姓,死了烏克蘭人生命,出清了美軍二手武器」、「誰都不少買!」