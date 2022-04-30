俄羅斯總統普丁。（美聯社資料照片）

俄軍入侵烏克蘭的過去2個月來，因能源價格飆漲，俄羅斯的化石燃料收益暴增，達到630億歐元（約新台幣1.96兆元）。對此，網友表示，「讓人傻眼」、「老美崩潰了！」「印度說的是真的，買了一個月，沒有歐洲買一天多」！

根據英國《衛報》（The Guardian）、德國之聲報導引述獨立調查機構「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）4月28日公布最新報告顯示，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的過去2個月以來，俄羅斯在出口石油、天然氣、煤炭等獲得的收益仍暴增2倍，達630億歐元（約新台幣1.96兆元）。

其中貢獻最大的國家是德國，過去兩個月來一共支付91億歐元（約新台幣2833億元），其次是義大利，貢獻69億歐元（約新台幣2148億元），法國也貢獻了38億歐元（約新台幣1183億元），印度只排到第20名。

根據新浪香港4月12日報導，印度外交部長蘇傑生曾經於4月11日表示，「我們確實（從俄羅斯）購買能源，這對我們國家的能源安全非常重要。但看到這些數字，我估計我們一個月裡從俄羅斯採購的能源，可能比歐洲一個下午採購的還少。」

對此，網友在《中時新聞網》該則新聞底下留言表示，「讓人傻眼」、「老美崩潰了！」「印度說的是真的，買了一個月，沒有歐洲買一天多」、「賠了歐洲的經濟，苦了歐洲的百姓，死了烏克蘭人生命，出清了美軍二手武器」、「誰都不少買！」