為了因應台鐵企業工會發起五一勞動節不加班活動，交通部緊急推出「類火車」應變，被不少人當作笑話，一笑置之，未料今天實際照片曝光後，讓網友全傻眼，直呼「還以為是玩笑，結果是真的」、「超級羞恥」。

交通部公路總局臨時設立12條類火車路線，在西部、東部與南迴線分別設立6條、3條、3條，停靠36站，總計開出716班次，提供近3萬座位運能，冀望能舒緩台鐵不加班活動的影響。

今天有網友拍下「類火車」上車照片，瞬間被分享至各大平台，遭狂酸「以為是玩笑」、「超羞恥」、「毫無下限」。(圖／PTT)

今天(30日)有網友實際拍下民眾「類火車」乘車照，透過照片可以看到，一輛遊覽車在火車站面前等待載客，旁邊還有員工舉起「類火車乘車處」的紅布條，引導民眾上車，離奇畫面讓網友全笑翻。

照片很快就傳遍臉書、PTT等各大論壇，不少人看到後傻眼，狂酸：「我還以為類火車只是開玩笑，原來是真的」、「還以為是P圖，竟然是真的XDD」、「」看到快笑死、「天哪，有夠羞恥的啦」、「接駁車就接駁車，還類火車咧」、「我搭火車就是不想塞車，搞台遊覽車意義在哪」、「綠能你不能」、「交通部真的廢到笑」、「那布條是來真的嗎」、「我們納稅錢花在這種地方...」、「類個屁，整天只會創造新名詞」。

就連淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪也忍不住酸：在大有為政府英明的領導下，台灣改寫交通發展史，創造「類似軌道運輸」的「非軌道運輸」工具。國民黨前青年團團長林家興也無語「原來類火車是認真的」。