49歲女星中山忍是被譽為「日本第一美女」的女神中山美穗妹妹，因和李連杰合拍香港電影《精武英雄》，而被華人觀眾所識，外傳她當年曾跟李連杰告白被拒，而回到日本發展的她，至今仍未婚，她也常透過社群分享生活近況，外貌和身材都保養得宜，令人相當驚艷。

中山忍出演《精武英雄》時才21歲，在電影中飾演李連杰的「紅顏知己」，一頭飄逸長髮搭配水汪汪大眼，清純可愛模樣瞬間吸引觀眾曝光，不過她之後就回日本發展，繼續當演員，雖然沒有像姊姊中山美穗那樣大紅大紫，但也是新生代偶像。

而現已49歲的中山忍，外貌和身材都保養得宜，魅力依舊不減當年，只是從清純少女蛻變成熟女人，至今仍單身的她，似乎非常享受單身生活，從她的社群可以看來，過得相當多彩多姿。

中山忍清純可愛模樣讓她爆紅。(圖／本報系資料照)

中山忍年輕時也是新生代偶像。(圖／取自百度百科)

不過因為中山忍多年來鮮少有緋聞，感情至今也沒著落，外界才會一直有「她對李連杰難以忘情，因此才終身未嫁」的傳聞。據傳，中山忍當年在拍《精武英雄》時，對李連杰傾心，甚至還大膽告白，但他已跟利智相戀，因此拒絕中山忍。