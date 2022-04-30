外出小心「屁股著涼」！1名短裙女子日前在公園陪孩子玩耍，隨風飄盪的裙襬下竟露出裡頭的丁字褲，美腿與臀部就這樣「全被看光光」，周圍民眾拍下影片笑說「小姐好冷喔」，影片曝光引發討論，網友紛紛搶著問是哪個公園，「真不敢相信這個是在台灣，讓人想去那公園運動的衝動」。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享1段影片，影片中1名在公園陪孩子玩樂的女子身穿超短連身洋裝，裙襬隨風飄舞的同時竟露出裡頭她所身穿的「丁字褲」，她就這樣當眾露出一雙美腿與渾圓屁股蛋，同時開心地與孩子追逐，絲毫沒發現她的「性感穿著」已引起周圍人騷動。

短裙女子在公園陪孩子玩耍，隨風飄盪的裙襬下竟露出裡頭的丁字褲，美腿與臀部就這樣「全被看光光」，周圍民眾拍下影片笑說「小姐好冷喔」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

目擊民眾在旁拍下影片，旁邊還有人笑喊「她都不覺得屁股很冷嗎」，也有目擊民眾對女子大喊「小姐好冷喔」，其他人則紛紛說太扯了、真的很誇張，影片曝光後短短4天累積上千則留言。

其他網友紛紛留言說「真不敢相信這個是在台灣，讓人想去那個公園運動的衝動」、「這是相當溫馨的畫面」、「最近流行通風設計」、「希望人人都能效仿，世界會和平」、「台灣人就是這樣，自己不敢穿不敢做的事情，只要別人做了就是別人不對，然後公審」、「內褲而已大驚小怪」、「明天開始每天帶女兒出去散步」、「老司機開車」、「這自己不可能不知道，遮不住吧」、「我懷疑你在開車，但我沒有證據」。