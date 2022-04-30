西服女郎俱樂部常辦歡樂服裝趴。（萬鴻整合行銷）

展場教母錢珊綾是公認的逆齡美人，又是親切的網紅30老師，靠一己之力獨自帶大漂亮女兒楊娃娃後，滿足於享受單身快樂的日子。常常在臉書上曬跟兩位女兒楊娃娃與小芮妮的互動照片，一家三口其樂融融著實讓人羨慕不已。

由於錢珊綾外貌完全看不出剛滿半百之齡，不知情的網友也常將楊娃娃誤認為是她妹妹，把小芮妮當成是她的小女兒，對此她得意的說：「小芮妮足足小了我48歲，當我孫女都綽綽有餘了，可見女人還是要懂得投資自己，保養功夫做足全套，加上適當的醫美微整，就一定可以擁有活出逆齡的底氣。」

因為擁有漂亮的容顏、又維持著青春的體態，雖然單身近20年，身邊卻不乏追求者，真正能打動芳心的卻寥寥可數，她說：「已經過了年少輕狂、為愛痴迷而暈船的年紀，而且我上要奉養外婆、媽媽，下有楊娃娃要關心，加上還有公司員工要養，對我來說過日子比談戀愛嫁人更重要。」

令錢珊綾料想不到的是， 疫情延燒的期間，經閨蜜介紹認識一位男性友人，對方隨即對她展開熱烈追求，男方的家世、人品皆不在話下。閨蜜跟家人對兩人未來的發展樂見其成，甚至女兒楊娃娃也認可參與逼婚行列，令她大喊：「真的是皇帝不急，急死眾太監！」

錢珊綾表示，對方經濟獨立、家世清白、為人單純、而且是個細心、體貼的人，最難的的是懂得愛屋及烏，之前一位閨蜜臉上長了一顆痘，他立即請人快遞除痘膏，聽說她肩頸痠痛，還會主動安排精密健檢項目，是不錯的交往人選，「但我習慣獨當一面的過日子，所以還在考慮是否要接受對方的追求。」

錢珊綾略微苦惱的說：「我女兒威脅我說，不要自恃外貌年輕，小心錯過了保鮮期，其實，我知道，她心疼我活得辛苦，一直希望有個人能照顧我。但我有我的考量，我不排斥再婚，但希望雙方是處於對等的立場，彼此尊重、扶持、體諒相互照顧，他的環境是比我優渥，但我有的優勢也是他望塵莫及的。」