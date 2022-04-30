高姓男子去年8月到桃園市1間銀樓假意要選購結婚金飾，業者拿出金飾盤後，他竟拿出辣椒噴霧噴向業者，並抓取金飾11條金飾逃離，事後警方逮到高男，但只找回1條金飾，其他不見蹤影，業者損失128萬，他也遭桃園地院依攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑8年。

高姓男子因積欠債務，去年8月1日傍晚，帶著辣椒噴霧到桃園市桃園區1間銀樓，假裝要買金飾，業者拿出金飾給其挑選，高假裝問店家是否接受信用卡付款，並從褲子口袋拿出噴霧劑朝業者臉部噴灑，趁業者不能抗拒，抓取11條金飾逃跑。警方將其逮捕時，僅找到1條金飾，其他10條則下落不明。依照當時金價計算，10條不見的金飾約128萬元。

高男在法院審理時，辯護人稱，他是拿走金飾後才使用噴霧劑，僅構成搶奪罪或者加重搶奪。但是法院審酌錄影畫面，高男是拿出噴霧劑向業者噴，同時抓住金飾盤。與業者拉扯時，也持續以噴霧向業者噴灑，高男逃跑時，業者不顧刺痛追上，還因此跌倒。其手段屬於對人身體施以暴力，足以壓制業者的意思及行動，使其不能抗拒。

辯護人又說，噴霧器並非凶器，不構成加重要件。但法院認為，從危險程度來看，高男已將噴霧器作為攻擊業者工具，有主觀行凶意圖，客觀也造成業者眼睛疼痛、短暫視覺喪失，就醫還被診斷罹患雙眼結膜炎合併乾眼症，屬於凶器無訛。

法院審酌高男不思循正途取財，竟以強暴手段預謀強盜他人財物，對業者造成之心理恐懼及身體傷害非微，應予嚴加非難，且高男雖稱欲彌補業者，迄今實際上未賠償業者人分毫，兼衡高男供承犯罪客觀情節之犯後態度、犯罪動機、手段、素行、所生危害、所得財物價值，判有期徒刑8年，可上訴。