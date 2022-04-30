路上行車要注意！有名男子在路上看見一名外送員不慎與一輛「brabus轎車」擦撞，他見車主不斷在馬路上叫囂，而且堅持報警求償，他被爭執場面所吸引，大嘆該名外送員要跑幾單才還得起；網一見笑翻「安啦，裝B而已」、「這是賓士車 S350」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，他看見一名外送員在路上不慎擦撞到一輛改裝品牌brabus轎車，他看見該車主不斷破口罵，而且堅持報警求償，因此，好奇停下來看了一下發生的狀況，由於該brabus轎車外觀像賓士，車子logo就貼著B，害他一度誤認為是賓利或賓士，他也提到本身也是外送員，跑1單僅沒幾十塊，看到這樣的場警要警惕自己送餐要小心，並詢問「需要跑多少單才賠得起」。

有名外送員不慎擦撞「brabus轎車」，不知道要慘賠多少，卻被網友點出「裝B的啦」。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「所以才說營業用車險要規劃好，不然這撞一下真的扛不住」、「越貴的車殘值崩越快，尤其在超過10年後，這看起來少說15年」、「沒錯，一張單真的沒多少，不要拿自己的生命開玩笑」、「保險很重要，如果沒保險，就慢慢跟它耗」、「看起來很難判定對錯」、「折舊下去算」、「但願外送員有保超額保險」。

不過有眼尖網友質疑，這輛車並非由改裝車廠brabus親手操刀的車子，並認為只是一輛老賓士，「很舊的賓士」、「這賓士吧，擦傷的話幾萬塊吧」、「老S貼Brabus 的標」、「貼的Brabus而已，不怕」、「這是賓士車 S350」、「賓士 w220 S系列的，那是貼巴博斯車貼，我笑了」、「安啦，破車裝逼而已」、「W220 應該是沒有Brabus 800的哦」。