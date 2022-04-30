彰化市吳陳麗美榮獲模範母親，縣長王惠美頒獎表揚。（吳敏菁攝）

員林市吳彭秀霞榮獲模範母親，縣長王惠美頒獎表揚，全家合影。（吳敏菁攝）

彰化縣政府4月30日表揚各鄉鎮市公所及社團選出38位模範母親，彰化市吳陳麗美，丈夫早逝，獨力拉拔4孩子，還照顧小叔離婚後5子女，1人撐起兩個家；員林市吳彭秀霞將積蓄600萬元全數捐助清寒清獎學金，每位媽媽背後都一段讓人感動的故事。

彰化縣長王惠美昨天表揚模範母親，感動每位模範母親，面對生活困境仍堅忍守護，「有媽的孩子像塊寶」，讓她們的感人故事讓更多人知道，匯集正向力量，是表揚活動最重要的目的。

彰化市吳陳麗美媽媽，先生早逝，不僅獨立撫育4個小孩，還照顧公婆、小叔離婚後的5個子女，並幫助丈夫的養父母家中的兄弟姊妹成家立業，盡心守護兩個家族，子女也個個很有成就，更難得是生活艱苦還不忘做公益，30年來持續將節省下來的零用金幫助家扶中心的孩子。

員林市的吳彭秀霞，不僅照顧公婆、養育3名子女之責，還與丈夫胼手胝足創業後，積蓄的600萬元全捐出，成立文教基金會，發放清寒獎助學金照顧弱勢學子，2019年榮獲「幼鐸獎」殊榮。

彰化縣盲人福利協進會的王秀鈴的先生和長子都罹患先天性遺傳疾病致視力功能障礙，長年來照顧全盲的先生，並獨自拉拔三名子女長大，還要侍奉公公，照顧年邁多病的母親，為了維持生計還擔任臨時工以貼補家用。

彰化縣啟智協進會的謝惠娟照顧重度智能障礙女兒，還帶著先生與女兒一起擔任協會志工，關懷需要照顧的弱勢家庭，都是母親的典範。

今年表揚模範母親共38位，在成美文化園區舉行，成美文化園董事長魏應交表示，特別感動，承諾受表揚以後只要拿著模範母親證明都終身免費入園。