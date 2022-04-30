經媒體詢問後多時，味全龍終於給出疫情更新數字，是否有隱匿疫情一事，龍隊說明是因進行全隊交叉疫調事務繁瑣，在完成疫調時就即時通報聯盟，絕無隱瞞，聯盟則表示，會繼續深入調查，主管機關也已介入了解中，如有該情事發生，將依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條移送衛生局，最重可處以200萬元罰金。

以下是聯盟公告：

針對媒體詢問味全龍是否有隱瞞疫情一事，聯盟初步調查，味全龍說明是因進行全隊交叉疫調事務繁瑣，在完成疫調時就即時通報聯盟，絕無隱瞞。對此，聯盟表示會繼續深入調查，主管機關也已介入了解中，如有該情事發生，將依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條移送衛生局，最重可處以200萬元罰金。

聯盟再度強調，任何隊職員確診或被匡列都非大家所願，尤其現在疫情對群體生活的職棒球團更是一大挑戰，聯盟會再要求各球隊落實相關確診或框列者的回報機制，確保選手、球迷以及球場從業人員的健康權益。