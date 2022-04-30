「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，開幕式的舞台由象徵同志運動的彩虹舞台打造而成，在繽紛的燈光下熱鬧舉行。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，開幕式的舞台由象徵同志運動的彩虹舞台打造而成，在繽紛的燈光下熱鬧舉行。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，Lit N posh團體的舞者在名為自由之美的表演中，展現女子也有男性肌肉的一面。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，體育運動舞蹈總會的舞者在名為力與美的表演中，展現了力量與技術結合的舞蹈。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，野孩子肢體劇場以舞蹈表達了對社會多起同志悲劇的真誠呼喊。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，野孩子肢體劇場以舞蹈表達了對社會多起同志悲劇的真誠呼喊。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，變裝皇后團體由男子打扮成妖豔的女星，風情萬種走著台步，一點都不輸真淑女。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，變裝皇后團體由男子打扮成妖豔的女星，風情萬種走著台步，一點都不輸真淑女。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，變裝皇后團體由男子打扮成妖豔的女星，風情萬種走著台步，一點都不輸真淑女。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，變裝皇后團體由男子打扮成妖豔的女星，風情萬種走著台步，一點都不輸真淑女。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，原民嬌娃團體在原民之美項目表演中，由男舞者展現了女舞者才有的曼妙舞姿。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日舉行開幕，由阿爆擔任壓軸表演。（鄭任南攝）

「2022亞洲同志運動會」29日於台北和平籃球館舉行開幕，成為首場在台灣舉行的國際型同志運動會。主辦單位以賽會為平台，號召亞太各個國家區域共同參與，更在去年「亞洲同志運動聯盟」成立後，成為亞洲第一場歡迎所有性別、性向、性別認同的國際同志運動會。總計有來自27個國家、地區的在台外籍選手約2000名運動員在嚴守防疫規定下，將一同在賽場上揮灑「友善性別、運動平權」的理念。

台北市副市長蔡炳坤表示，體育是最佳的外交，也是最能展現平等精神的領域，北市長期關注平權議題，包括落實同志及多元性別的平權，期望透過舉辦亞洲同志運動會，彰顯多元與共融的城市價值，打造首都台北成為平等、友善的運動城市。

開幕式邀請到阿爆 (阿仍仍)為亞洲同志運動會擔任壓軸開幕表演，另外包含大型舞台音樂劇及多組表演團體That's My Shhh、 Lit N posh、Aljak nua qadaw 太陽的孩子、泰四料理、 Salaw 、 原民嬌娃、 變裝皇后家族、 DJ Amos、國標舞協會及野孩子肢體劇場個個賣力演出。整場開幕式宛如一場色彩繽紛的演唱會，為整個賽會帶來一個熱鬧的好彩頭。