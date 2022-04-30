本土確診個案日創新高，今（30日）新增1萬5033例，分布在22縣市。根據疾管署最新公布的全國確診地圖顯示，從今年1月起，全台已有8萬9979人染疫，其中又以新北市確診數最多，達3萬2900例，台北市與桃園市的確診數亦破萬例，剩金門縣、澎湖縣及連江縣確診數仍在百例以下。

根據疾管署今天下午2點22分更新的「本土病例地理分布」可見，2022年至今累計8萬9979例本土確診個案，其中又以新北市3萬2900例最多，接著是台北市1萬8157例、桃園市1萬3863例、基隆市5327例、台中市3829例、高雄市3154例，在地圖上呈現深咖啡色（3071到32900例）。

地圖上呈現淺咖啡色（869到3070例）的縣市，包括花蓮縣2819例、宜蘭縣2047例、台南市1466例、新竹縣1286例、彰化縣896例；深橘色（347到868例）的縣市，包括屏東縣840例、新竹市824例、雲林縣663例、台東縣509例、苗栗縣503例。

淡橘色（33～346例）的縣市，包括南投縣293例、嘉義縣283例、嘉義市180例，以及確診個案數仍少於百例的金門縣62例、澎湖縣46例、連江縣32例。