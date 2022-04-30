本土疫情大爆發，自28日起更接連破萬例，引發民眾恐慌。近期一份網路民調再度掀起討論，調查指出衛福部部長、指揮中心指揮官陳時中若參選台北市長大選，支持度僅獲得9%支持度排第四名墊底，遠輸現任台北市副市長黃珊珊的23%%、國民黨立委蔣萬安的12%，而獲得最多網友支持的，則是民進黨台北市議員王世堅。此消息引發熱議，有網友直言「唯一支持真男人，說到就是要做到的堅哥」。

近日有網友翻出疫情爆發前，網媒「老天鵝娛樂」於2月下旬所做網路投票民調，除將陳時中、蔣萬安、黃珊珊納入對比外，還放入民進黨台北市議員王世堅，經過2個月的投票，共計有4.5萬人投票。結果顯示，黃珊珊拿下23%的支持度，蔣萬安獲得12%支持度，王世堅則出乎意料地拿下56%的支持比例，陳時中則僅拿下9%支持度，為4人當中最低。

台北市長選舉將於年底投票，黃珊珊（左起）、蔣萬安、陳時中動向成熱門話題。（圖／資料照）

翻攝自 老天鵝娛樂 Youtube頻道。

也有不少網友留言表示「太棒了，果然大家都是支持堅哥」、「唯一支持真男人，說到就是要做到的堅哥」、「看到前面三個還有點難選，但是看到堅哥...」、「堅哥長期耕耘基層，這麼優質的議員當然要他上位作市長」。

值得注意的是，據《中天新聞》委託求真民調公司，於本月23至26日，針對20歲以上台北市民進行台北市長人選支持度的市話及手機調查，結果顯示，陳時中支持度19.2%排名第三、黃珊珊25.8%排名第二、蔣萬安支持度31.9%排名第一。

民進黨台北市議員王世堅。（資料照片）

從選民年齡交叉分析可見，陳時中在20至29歲年輕族群的支持度僅15%，黃珊珊則是拿到31.6%排名第一，蔣萬安也有29.6%的支持；整體而言，黃在49歲以下有明顯優勢，蔣則在50歲以上明顯領先。