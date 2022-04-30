美股近期接連受挫，道瓊工業指數短短7個交易日暴跌超過2千點，其中有3天單日跌幅超過800點；標普500指數一路跌至4100點左右。美國銀行策略師警告，一旦標普500指數跌破4000點，恐將引爆資金大逃亡。

外媒報導，哈奈特（Michael Hartnett）等美銀策略師援引EPFR Global數據顯示，在過去3周內，股票基金資金外流創2020年3月以來新高，顯見投資人已經開始逃離股市。

美銀策略師在報告中指出，自2021年初以來，股票基金流入高達1.1兆美元，平均入場時機約於標普500指數4274點，而這也意味一旦標普500指數跌破4000點，可能將引爆這些資金大規模逃出。

美銀報告表示，債券今年已遭遇投資人奔逃的衝擊，全球政府債務可能將創下自1920年以來最大損失。

美銀報告稱，今年股債遭遇歷史性的下跌，反映央行從量化寬鬆（QE）到量化緊縮（QT）的轉變，現在市場情緒非常糟糕，即便未來可能出現反彈，但幅度也不會太大，因此仍建議投資人可以趁反彈出脫股票。