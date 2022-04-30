有民眾在網路上徵求金句，希望大家舉出剛開始聽起來很霸氣，但後來卻蠢到爆的笑話，結果「看好了世界」最多人舉例，第二名就是「世界怎麼跟得上台灣」！

有網友在PTT表示，有些金句一開始的時候吹的很霸氣，但經過時間證明後只是個笑話，例如「超前部署」、「世界怎麼跟得上台灣」、「Taiwan can help」，還有其他金句一開始宣傳起來很厲害，但後勁無力嗎？

網友蓋樓熱烈舉例，如「世界怎麼跟得上台灣」、「在那叫甚麼」、「用愛發電」、「看好了世界，台灣只示範一次」、「我們也買到了」、「我負責」、「要怪就怪病毒」、「幫國際建立醫療體系」、「3+11不是破口」、「台灣不缺電」、「班班有冷氣」！

另外還有人認為是「我當總統的一天，沒有人需要為他的認同道歉」、「謙卑謙卑再謙卑」、「台灣不缺電」、「我ok你先領」、「居住正義」、「過去四年你過的好嗎？」、「1.5個博士」！

「世界怎麼跟得上台灣」是2月26日立法院質詢，面對國民黨立委吳斯懷質詢疫苗問題時，陳時中脫口說出「世界怎麼跟得上台灣」！隨即就被吳斯懷打斷，直言「我不認同你這句話，太自信了！」

第2名的「看好了世界」根據了解，是一名網友在全台升至三級警戒時在推特寫下的話，當時阿滴轉發後，立刻引發熱烈迴響，然而台灣最終並沒有在兩週內解除三級警戒。