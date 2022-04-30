公視旗艦益智節目《一字千金妙筆生花風雲榜》日前錄製季冠軍賽，賽程緊張刺激，題目難度也提高，徐凱希在前兩關頻頻卡關，不斷猛搖頭覺得自己的答案寫錯，沒想到，幸運之神總是特別眷顧她，讓她驚險吊車尾挺過，成功闖關晉級。

第一關「字力測驗」考驗挑戰者對字詞的認識，在15秒以內寫下指定字的正確注音。共出四題，不僅考一般人最常唸錯的多音字，難度更大幅提昇，四題中就有兩題是一字有四個發音，並用了罕見的「慳」字，難上加難！原本抱持著「沒有期待就不怕受傷害的」徐凱希，也忍不住緊張了起來，一看到難字「慳」出現，臉色鐵青，只能胡亂猜測，以「有邊讀邊、沒邊讀中間」的順口溜寫下「ㄐㄧㄢ」音，立馬失分。

在多音字部分，像「拗口」的『拗』注音，就有四個讀音，分別代表不同的意思。文化大學中國語文學系季旭昇教授解析，「ㄠˇ」指折斷、「ㄠˋ」是不順，「ㄋㄧㄡˋ」是固執、倔強，指折斷，「ㄩˋ」是抑制；因為嘴巴不能折斷，所以讀「ㄠˋ」；信心備受打擊的徐凱希，一聽到是自己寫下的答案是正確的，開心的喜出望外。

在第二關『字裡乾坤』，是備受考驗的魔王關，考詞彙與聯想力，主持人曾國城小心翼翼地展現大哥風範，特別關照在友台節目合作主持的徐凱希。看到第二題以「亻」及「戈」部首寫下兩個字的辭語，徐凱希緊張到把「亻」看成「彳」，曾國城連忙提醒：「部首要看對！是『亻』不是『彳』，」沒想到竟被緊張的徐凱希回嗆：「你糾正我，我更急！」就直覺地把「征戰」的「彳」部改成「亻」字，還緊張到連「戰」右邊的「戈」，也少寫了一撇，讓曾國城很傻眼，無言以對。