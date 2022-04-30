母親節將至，後壁區公所今年表揚14位模範媽媽、1位自強媽媽。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

今年公所向後壁蘭花生技園區的廠商訂購、以獨特的奈米噴染技術的「後壁茄芷蘭花」，要送給獲表揚的媽媽。（後壁區公所提供／張毓翎台南傳真）

馮懷香從越南嫁來台灣已經23年，婚後育有2個兒子，多年前先生因病過逝，馮懷香頓失依靠，為了撫養幼子，她打起精神，踏出到工廠上班的第一步，扛起家庭經濟重擔，如今拉拔2個兒子念到大學，母親節前夕，馮懷香昨日獲後壁區公所自強母親的表揚，她的兒子們也出席表揚，感謝媽媽的付出。

馮懷香23年前飄洋過海嫁來台灣，公婆把她當做女兒般的疼愛，感念公婆的疼惜，在公公中風生病時，她悉心照顧公公。但在兒子就讀國小中年級時，丈夫不幸罹癌過世，她獨自扶養2個兒子長大，孩子們懂事也很爭氣，大兒子就讀高雄科技大學半導體工程系四年級；小兒子目前就讀嘉南藥理大學應用空間資訊系二年級。

馮懷香說，她來到台灣後，全心全力投入在家庭上，台灣是她第二個家鄉，對她的孩子來說是第一個；丈夫往生後，「母兼父職」很不容易，還好孩子們都很貼心，學業功課上，大兒子幫忙照顧小兒子，讓她不用操心，即使現在2個孩子都離家念大學，每天一定會和她通話報平安。

後壁區長黃炳元表示，母親節將至，後壁區公所今年表揚14位模範媽媽、1位自強媽媽，活動前，公所向後壁蘭花生技園區的廠商訂購、以獨特的奈米噴染技術的「後壁茄芷蘭花」，要送給獲表揚的媽媽，今天表揚現場，公所還致贈6束火鶴花，代表著「六六大順」及火鶴諧音「好賀」之意，祝福媽媽們順心、平安。